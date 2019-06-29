Прочитано: 3 812 Всем доброго времени суток! Я (Олло Александр aka ekzorchik) решил разнести рубрики основного блога ekzorchik.ru по отдельным доменам,
Серый экран Ubuntu 18.04 при установке на ESXi 6.7.0
Прочитано: 213 Сегодня я хочу рассказать с чем я столкнулся, когда на новом сервере с установленным гипервизором ESXi 6.7.0 (Build
Обзор ИБП SPT-1000 (700 Вт)
Прочитано: 920 Когда нам понадобился бесперебойник, наш внештатный сотрудник, назовем его «Валера» высказался, да без проблем, у меня есть отличный,
Настройка времени на Gigaset A540 IP
Прочитано: 928 Задача: Нужно чтобы на всех телефонных станциях, используемых в компании, было корректное время. А чтобы этого добиться, нужно
Новости
Прочитано: 1 739 Дабы посетители знали, что есть контент заслуживающий внимания и он практичен что самое главное, а не вода, то
Практическое изучение Proxmox 6
Прочитано: 2 795 Предлагаю структурированные заметки по практическому использованию/внедрению гипервизора на базе связки Debian 10 + Proxmox 6: Что есть контейнер
Помогу с настройкой сервисов
Прочитано: 1 272 Доброго времени суток! Если у Вас есть какие-либо трудности с настройкой каких-либо сервисов, систем: То я готов предложить
Настройка Yealink T21 E2 на работу с АТС Гравител
Прочитано: 1 112 Задача: Задокумментировать себе, как настраивается телефонный аппарат Yealink T21 E2 в рабочей сети для работы с облачной АТС
ECOSYS M5526cdn настройка адресной книги на основе LDAP
Прочитано: 1 734 Задача: Настроить на МФУ ECOSYS M5526cdn адресную книгу дабы с ее помощью была возможность отправлять сканируемые документы не
Как сбросить все настройки на принтере FS-1370dn
Прочитано: 949 выключаю принтер зажимаю кнопки OK и Отмена Держу их 10 секунд после включения принтера После принтер с дефолтными
Сброс настроек Yealink T21 E2
Прочитано: 1 233 Сброс настроек Yealink T21 E2 Шаг №1: Включаем его Шаг №2: Нажимаем и держим кнопку OK более 6
Gravitel проблема перехвата вызовов
Прочитано: 571 По проблеме перехвата вызовов у нас якобы не правильно забито, нужно на всех телефонных аппаратах убрать символ решетки
Почему о внеплановых работах не уведомляют клиентов Гравител.
Прочитано: 994 Обратился в поддержку Гравител support@gravitel.ru на тему, что пользователь позвонил мне и объяснил проблему. Проблему в переводе на
Задача: Не перехватывается звонок при работе с Гравител
Прочитано: 1 165 При звонке извне на номер <Внешний_номер> указываю в тоновом режиме добавочный 222 (Alektest) — идет звонок. Далее с
Проблемы при использовании виртуальной АТС от Гравител
Прочитано: 1 717 Описываю проблему работы нашей компании с виртуальной телефонией от «Гравител» Мы используем телефонные аппараты на рабочих местах: Gigaset